MİT'in Hizmet Alımlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılacak ihalelerine ilişkin esaslara, danışmanlık hizmeti alımları da eklendi.



Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, ilgili düzenleme, MİT tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında, yurt içi ve yurt dışından yapılacak mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirleyecek.



Bu esaslar, MİT Müsteşarlığı ile Müsteşarlıkça harcama yetkisi verilen birimlerin, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Başbakan tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gerektiğine veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olduğuna Müsteşar tarafından karar verilen mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları ile bu kapsamda Müsteşarlıkça veya Müsteşarlık adına diğer idarelerce gerçekleştirilecek yapım işlerini ve yapım işlerine konu hizmet alımlarını kapsayacak.



Yapım işine konu hizmetler, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrollük gibi teknik, mali, hukuki ve benzeri alanlardaki işlerle ilgili olacak.



Danışmanlık hizmetleri ise Müsteşarlığın görev alanlarına ilişkin danışmanlık hizmetlerini kapsayacak.