Misyon Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik

Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, dış temsilciliklerde görevlendirilecek koruma görevlileri için son iki performans değerlendirmesinden iyi veya çok iyi performans puanı alma ve Personel Bilgi Sistemi (PBS) kayıtlarında son 4 performans atışında ayrı ayrı 80 ve üzeri puan alma şartları getirildi.



Söz konusu değişiklikle, yazılı sınavlar koruma amiri olacaklar için ayrı, koruma memuru olacaklar için ayrı olmak üzere Ankara'da yapılacak. Yazılı ve mülakat sınavları, İçişleri Bakanının uygun göreceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, İçişleri Bakanının belirleyeceği iki daire başkanı ve Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek iki üyenin katılımı ile oluşan sınav komisyon veya komisyonları tarafından gerçekleştirilecek.



Yazılı sınavlardaki soruların konu ve oranları ise 100 tam puan üzerinden şöyle olacak:



"İnsan Hakları (yüzde 10), Anayasa ve İdare Hukuku (yüzde 10), Polisi İlgilendiren Mevzuat ( yüzde 20), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (yüzde 10), Protokol Bilgisi (yüzde 10), Silah Bilgisi (yüzde 20), Güncel ve Kültürel Konular (yüzde 10), Yabancı Dil (yüzde 10)."



Dış temsilciliklerde görevli koruma görevlilerinden; atama için öngörülen nitelikleri taşımadığı sonradan anlaşılanlar, hakkında açılan adli ve/veya idari soruşturma veya kovuşturma sonucunda 5'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamına giren nitelikte hapis cezası veya aynı fıkranın (d) bendi kapsamına giren nitelikte disiplin cezası alanlar, temsil yeteneğini kaybettiğine misyon şefince karar verilenler ile Dışişleri Bakanlığı mevzuatına göre yurt içi görevine dönmesine karar verilenler, görevin gerektirdiği fiziki ve koruma yeterliliğinde, görevlerini yerine getiremeyecek derecede azalma veya tümden yitirme olduğu misyon şefince tespit edilenler, kabul edilebilir bir mazeretinden dolayı kendi rızasıyla merkeze dönüş talebi Dışişleri Bakanlığınca uygun bulunanlar, Emniyet Genel Müdürlüğünce yurt içinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar, kalan görev sürelerine bakılmaksızın Emniyet Genel Müdürlüğündeki görevlerine atanacak.



Kararın kesinleşmesinden sonra görevlendirilmesine engel hali ortadan kalkanlar ise kalan görev sürelerini tamamlamak üzere görevlerine iade edilecek.



Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile yürürlükten kaldırılan 27 Ocak 2010 tarihli ve 27475 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan sınavda başarılı olarak görev öncesi eğitim programına katılan personelden, yürürlükteki yönetmelik hükümlerine göre atamaya engel durumu bulunmayanların atama işlemleri, görev öncesi eğitim programını başarıyla tamamlamaları halinde Dışişleri Bakanlığınca yerine getirilecek.