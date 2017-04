Mistura Suriye'de iki yol var; bölünme ya da ateşkes



Nafiz Albayrak / New York (DHA) - Suriye'de, aralarında çocukların da bulunduğu 80'i aşkın kişinin ölümüne yol açan kimyasal silah saldırısını kınama kararı, Rusya'nın 'veto'suna takıldı. BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, 'Önümüzde iki yol var, biri bölgesel ve uluslararası bölünmelere, daha derin çatışmalara, yıkımlara ve ölümlere çıkan bir yol. Öteki yol da ateşkesi sağlamaya yönelik ciddi ve iyi niyetli bir yol yorumunu yaptı.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Çarşamba günü Suriye'de kimyasal silah kullanılmasını kınamak için toplandı. Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden biri olan ve çoğunluğun benimsediği kararları 'veto etme' hakkı bulunan Rusya, bu hakkını kullanarak Güvenlik Konseyi'nden 'Suriye'yi kınama kararı çıkmasına' engel oldu. Toplantıda konuşan BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, 'Önümüzde iki yol var, biri bölgesel ve uluslararası bölünmelere, daha derin çatışmalara, yıkımlara ve ölümlere çıkan bir yol. Öteki yol da ateşkesi sağlamaya yönelik ciddi ve iyi niyetli bir yol. Suriye'nin kabusunu gidermek için, BM liderliğinde görüşmeleri desteklemeye yönelik, acilen görüş birliğini sağlayacak bir yol ve o fırsat şimdi önümüzde' dedi.



Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biri olan İngiltere'nin Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da, Rusya'nın dünyadaki saygınlığının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile olan ilişkisi nedeniyle yerle bir olduğunu savundu. Rycroft, 'Rusya'nın 'veto' hakkını kullanarak uluslararası toplum yerine, katil, barbar bir suçlunun yanında yer aldığını? söyledi. Rycroft, 'Rusya tarihin yanlış tarafını seçti. Ancak Rusya'nın yön değiştirmesi için hala çok geç değil. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak, Rusya'nın sorumluluklarını yerine getirmesi zor değil, hala fırsat var. Rusya, Suriye rejimi üzerindeki etkisini kullanarak yaşanan çatışmaları önleyebilir, bunun için de çok geç değil' dedi.



Suriye yönetimini kınama tasarısını 'veto' etme hakkını kullanarak engelleyen Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vladimir Safronkov, bu sözlere üzerine sert bir açıklama yaptı. Safronkov, 'Aklınızdan geçen tek şey siyasi çözüm sürecinin ortaya çıkmasını önlemek. Burada herkes her şeyi biliyor, bizim ABD ile işbirliği yapabileceğimizi, yaptığımızı da biliyor. Ama bu gerçek sizi korkutuyor' dedi.



Safronkov, konuşması sırasında kendisine bakmayan Matthew Rycroft'u, 'Ben konuşurken yüzüme bak, başka yerlere değil' diyerek fırçaladı.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de konuşmasında, Rusya'nın Esad'ı korumaktan vazgeçmeye çağırdı. Halley, 'Rusya, barışa gidecek yolda daha itici olmalı, sorunun bir parçası olmak yerine çözümün bir parçası olmalı. Barışa giden yol uzun bir yol, bir günde siyasi bir çözüm bulamayacağız. Ama, çatışmaları bir an önce durdurabilmek için, birlikte çalışmaya başlamanın zamanı geldi de geçiyor' dedi.



Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Güvenlik Konseyi toplantısında aklı ve mantığı olan bir insanın ülkesine yönelik, yalanlarla sarmalanmış suçlamalara inanmaması gerektiğini söyledi. Caferi, Suriye'de kimyasal silah bulunmadığını, kendi ülkesine yöneltilen suçlamaların kabul edilemez olduğunu savundu.