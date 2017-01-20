Mistral Gyo Hisselerine 3 Kat Talep Geldi

Mistral GYO hisselerine halka arz büyüklüğünün 3 katı talep geldi.



Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan (TSKB) yapılan açıklamaya göre, TSKB liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler (YFAŞ) eş liderliğinde 12-13 Ocak'ta gerçekleşen Mistral GYO halka arzına 3 katı talep geldi.



Mistral GYO'nun halka arz büyüklüğü 53 milyon 625 bin TL olarak gerçekleşirken, gelen toplam talep tutarı 164 milyon 132 bin 837 TL oldu. Toplam 9 milyon 750 bin TL nominal değerli payların halka arzıyla Mistral GYO'nun halka açıklık oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, yatırım bankacılığı alanındaki deneyimlerinin TSKB'nin en ayrışan noktalarından birini oluşturduğunu, bu kapsamda yaptıkları çalışmalarla Türk özel sektöründe faaliyet gösteren firmaların büyümelerini finanse edecek halka arzlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.



İnce, "Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının halka arzı ise banka olarak geçmiş deneyimimizin güçlü olduğu bir alan. Bu deneyimimizle geçen hafta halka arz ettiğimiz Mistral GYO'nun hisselerine yatırımcıların yoğun bir ilgi göstermesinden memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Mistral GYO hisselerine gelen yoğun talebin yatırımcıların hem Mistral GYO ve gerçekleştirdiği projeye hem de Türkiye sermaye piyasalarına duydukları güvenin göstergesi konumunda olduğunu kaydeden İnce, yılın ilk halka arzında bu kadar yüksek taleple karşılaşmanın 2017'nin halka arz piyasası açısından verimli bir yıl olacağının sinyalini verdiğini bildirdi.