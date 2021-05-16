Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Silahtaroğlu Van Spor FK Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Silahtaroğlu Van Spor FK Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Silahtaroğlu Van Spor FK Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Mislicom 2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sakaryaspor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçıdır. Peki Sakaryaspor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 2. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sakaryaspor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SAKARYASPOR - SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor - Silahtaroğlu Van Spor FK çeyrek final play off maçı 16 Mayıs Pazar günü (bugün) saat 20:00 'da başlayacaktır.

SAKARYASPOR - SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SAKARYASPOR - SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sakarya'da oynanacak.

SAKARYASPOR - SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERKAN ÖZDAMAR(Hakem)

ANIL USTA(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN KARABALCIK(2. Yardımcı Hakem)

FURKAN AKSUOĞLU(Dördüncü Hakem)

SAMİ ŞAMAR(Gözlemci)

RAMAZAN GÜN(Temsilci)

CELİL TAŞKIN(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Sergey Lavrov Lale Karabıyık Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Burak Sergen Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Muslera Ozan Tufan Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Silahtaroğlu Van Spor FK Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 17:35:16. #1.14#

title