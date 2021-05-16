Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Silahtaroğlu Van Spor FK Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sakaryaspor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçıdır. Peki Sakaryaspor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?