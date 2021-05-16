Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Silahtaroğlu Van Spor FK Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Mislicom 2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sakaryaspor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçıdır. Peki Sakaryaspor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 2. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sakaryaspor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SAKARYASPOR - SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sakaryaspor - Silahtaroğlu Van Spor FK çeyrek final play off maçı 16 Mayıs Pazar günü (bugün) saat 20:00 'da başlayacaktır.
SAKARYASPOR - SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Sakaryaspor - Silahtaroğlu Van Spor FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SAKARYASPOR - SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Sakarya'da oynanacak.
SAKARYASPOR - SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ERKAN ÖZDAMAR(Hakem)
ANIL USTA(1. Yardımcı Hakem)
HAKAN KARABALCIK(2. Yardımcı Hakem)
FURKAN AKSUOĞLU(Dördüncü Hakem)
SAMİ ŞAMAR(Gözlemci)
RAMAZAN GÜN(Temsilci)
CELİL TAŞKIN(Temsilci)