Mislicom 2.Lig Kırklarelispor - Kırşehir Belediye Spor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Mislicom 2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Kırklarelispor - Kırşehir Belediye Spor maçıdır. Peki Kırklarelispor - Kırşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 2. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kırklarelispor - Kırşehir Belediye Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
KIRKLARELİSPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kırklarelispor - Kırşehir Belediye Spor çeyrek final play off maçı 12 Mayıs Çarşamba günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.
KIRKLARELİSPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kırklarelispor - Kırşehir Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
KIRKLARELİSPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Kırklareli'de oynanacak.
KIRKLARELİSPOR - KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
SARPER BARIŞ SAKA(Hakem)
MEHMET SALİH MAZLUM(1. Yardımcı Hakem)
SELAHATTİN ALTAY(2. Yardımcı Hakem)
BURAK OLCAR(Dördüncü Hakem)
KEMAL ÇAKMAK(Gözlemci)
ABDULLAH AKTÜRKOĞLU(Temsilci)
MURAT KUTANİŞ(Temsilci)