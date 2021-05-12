Mislicom 2.Lig Anagold 24Erzincanspor - Hekimoğlu Trabzon Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
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Mislicom 2.Lig Anagold 24Erzincanspor - Hekimoğlu Trabzon Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 2.Lig Anagold 24Erzincanspor - Hekimoğlu Trabzon Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
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Mislicom 2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Anagold 24Erzincanspor - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki Anagold 24Erzincanspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 2. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Anagold 24Erzincanspor - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anagold 24Erzincanspor - Hekimoğlu Trabzon çeyrek final play off maçı 12 Mayıs Çarşamba günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?

Anagold 24Erzincanspor - Hekimoğlu Trabzon maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Erzincan'da oynanacak.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MURAT ERDOĞAN(Hakem)

EMRAH ÜNAL(1. Yardımcı Hakem)

ALİ CAN ALP(2. Yardımcı Hakem)

ÖMER FARUK TURTAY(Dördüncü Hakem)

FERHAT GÜNDOĞDU(Gözlemci)

NECMİ KAPAR(Temsilci)

YAŞAR ÇATAL(Temsilci)

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Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Anagold 24Erzincanspor - Hekimoğlu Trabzon Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? - Haberler
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