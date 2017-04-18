Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağdı.



Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde başlayan sağanak yağış, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika boyunca ilçede misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış ilçe merkezinin yanı sıra kırsal bölgelerinde de etkili oldu.



Kenti beyaza bürüyen doludan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Yağışa trafikte yakalanan araçların sürücüleri ile yayalar zor anlar yaşadı. Dolu nedeniyle ağaçlarda erken yaprak döktü. - GAZİANTEP