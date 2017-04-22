Mısırlı Kız, Saçlarını Kestirerek Sisi'ye İsyanını Haykırdı

- Mısırlı kız, saçlarını kestirerek Sisi'ye isyanını haykırdı



KAHİRE - Mısırlı bir kız, Mısır Devlet Başkanı Abdul Fettah El Sisi'nin başarısızlığını dünyaya haykırmak için saçlarını kesti ve bu anı sosyal medyada yayınladı.

Saçlarını sıfıra vurduran kız, hayatında ilk defa cesur olacağını söyledi. Kız, "Sen beceriksiz, pissin. Senin hükumetin, rüşvetçi, kokuşmuş. Sen beceriksizsin. Hükümetin de beceriksiz. Niye biz camilerimizi ve kiliselerimizi nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Kız, rejimin başının vatandaşlarını koruyamadığı için kendisini korumak için saçlarını kestiğini söyledi.