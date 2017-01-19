Mısırlı Eski Milli Futbolcunun Terör Listesine Alınması

Mısır'da eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin Kahire 6'ncı Ceza Mahkemesi tarafından terör listesine alınması tepkilere yol açtı.



Eski ünlü futbolcu Ebu Terike'nin adının önceki gün terör listesine dahil edildiğinin duyurulmasının ardından başlayan tartışma büyüyerek devam ediyor.



Sosyal medyada karara tepki yağarken, Mısır yönetimine yakınlığı ile bilinen ana akım televizyon kanalları da konuyu gündeme getirerek karar aleyhinde kamuoyu oluşturmaya başladı.



Ebu Terike'nin avukatı Muhammed Osman, Vail el-İbraşi'nin sunduğu ülkenin en çok seyredilen televizyon programlarından El-Aşire Mesaen'e dün gece telefonla bağlanarak, halihazırda Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gabon'da bulunan müvekkilinin suçsuz olduğuna kesinlikle inandığını söyledi.



Sunucu İbraşi'nin, Ebu Terike'nin Mısır'a dönüp dönmeyeceği şeklindeki sorusuna Osman, "Kendisi halen Afrika Uluslar Kupası'nda görevli. Turnuvanın bitmesinin ardından konuyu değerlendireceğiz. Ebu Terike kendisi ile barışık ve Allah'a güvenen bir insandır." diye konuştu.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye yakınlığı ile bilinen ünlü program sunucusu Amr Edib de eski milli futbolcunun terör listesine alınmasına tepki gösterdi. Edib, "İki ayrı mahkeme Ebu Terike'nin mal varlığının yasal olduğuna hükmetti. Nasıl oluyor da başka bir mahkeme adını terör listesine ekliyor. Bu olabilir mi?" ifadelerini kullandı.



Kahire 6'ncı Ceza Mahkemesi geçen hafta Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı (İhvan) resmen terör örgütleri listesine almıştı. Mahkeme aynı kararda "Cemaatin Mallarını Yönetme Komisyonu" tarafından mal varlığına el konulanların da üç yıl boyunca terör listesine alınmasına hükmetti. Ebu Terike'nin adının listede yer aldığı ise salı akşamı kamuoyuna duyuruldu.



Listede Ebu Terike'nin yanı sıra Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve ailesi ile İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, eski başkan Mehdi Akif ve başkan yardımcısı Hayrat Şatır gibi isimler de yer alıyor.



Mısır kanunlarına göre, adı terör listesine eklenenlerin ülkeden çıkışı veya yurt dışında ise ülkeye girişi yasaklanıyor.



Arap dünyasının son dönemdeki en popüler futbolcuları arasında yer alan Ebu Terike'nin mal varlığına da iki yıl önce "bazı terör eylemlerini finanse ettiği" iddiasıyla el konulmuştu.