Mısırlı Balıkçıların Tunus Karasularını İhlalleri

Tunus karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 14 Mısırlı balıkçının serbest bırakıldığı bildirildi.



Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Tunus'taki Mısır Büyükelçisi Nebil Habeşi, Tunus karasularında yasa dışı avlandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Mısırlı 16 balıkçıdan 4'ünün serbest bırakıldığını ifade etti.



Habeşi, serbest bırakılan 14 balıkçının Kahire'ye gönderildiğini, diğer iki kişi için görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.



"Melak el-Bahr" adlı balıkçı teknesindeki 16 Mısırlıdan oluşan mürettebat, Tunus'un Cercis kenti açıklarında 12 Ocak'ta gözaltına almıştı.