Mısır ve Hububat Desteğinde Fark Ödemesi Başvurusu İçin Son Gün 28 Nisan
Aydın Efeler Ziraat Odası Genel Sekreteri Zeki Sarıoğlu, mısır ve hububat desteğinde fark ödemesi başvurusunda son günün 28 Nisan olduğunu, başvuruda bulunmak isteyen çiftçilerin bu tarihe kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini ifade etti.
Aydın Efeler Ziraat Odası Genel Sekreteri Zeki Sarıoğlu, mısır ve hububat desteğinde fark ödemesi başvurusunda son günün 28 Nisan olduğunu, başvuruda bulunmak isteyen çiftçilerin bu tarihe kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe Müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini ifade etti.
Efeler Ziraat Odası Genel Sekreteri Zeki Sarıoğlu, 2016 yılı tarımsal destekleri kapsamında fark ödemeleri için son başvuru tarihinin 28 Nisan olduğunu, bu tarihe kadar başvuru yapan üreticilerin destekten faydalanabileceğini belirtti.
Sarıoğlu, "2016 yılında üretilerek satışı yapılan, fark ödemesi desteğine esas ürünlere Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli'ne göre destekleme ödemesi yapılacak. Fark ödemesi desteği başvurularında, üretim sezonuna ilişkin hasat tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi ve desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı bulunan il ve ilçelerde zorunlu, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe tahkim komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda borsa tescil beyannamesi istenecek. Destekten yararlanmak isteyen çiftçiler, 28 Nisan 2017 Salı günü mesai bitimine kadar başvurularını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerine yapmaları gerek, aksi takdirde çiftçilerin destekten faydalanmayacaklar" dedi.
2016 yılı tarımsal destekleri kapsamında fark ödemesi desteği olarak, kilogramda buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale için 5 kuruş, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 30 kuruş ve dane mısır için 2 kuruş ödenecek.
Fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler, 2016 yılına dair çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) kayıtlarını hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanabilecekler. - AYDIN
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