Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, Mısır ile Suudi Arabistan ilişkilerinde kriz olmadığını söyledi.
Başkent Kahire'deki Arap Birliği merkez binasında basına açıklama yapan Zeki, iki ülke arasında bir sorun olup omadığıyla alakalı soruya, "Mısır ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin kriz içinde olduğunu düşünmüyorum. İki ülke yetkililerinin yaptıkları açıklamalara bakacak olursak hiç kimse bunu kriz olarak adlandırmıyor, buna basın bu ismi verdi." dedi.
Zeki, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu'l Gayt'ın, sadece Suudi Arabistan ve Mısır değil birliğe üye ülkeler arasında yakınlaşma sağlanması için elinden geleni yaptığını belirtti.
Fransa ve İspanya tarafından hazırlanan ve Suriye'nin Halep kentinde çatışmaların durması ile askeri uçakların kent üzerinde uçuşuna son verilmesini içeren BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını Rusya 8 Ekim'de veto etmiş, "hava saldırılarına atıfta bulunmayan ve sadece ateşkes çağrısı ile insani yardımların ulaştırılmasını talep eden" karşı tasarıya Mısır evet oyu vermişti. Mısır ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler de Mısır'ın Rusya'nın tasarısına destek vermesiyle gerilmişti.
Mısır-Suudi Arabistan İlişkileri
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, Mısır ile Suudi Arabistan ilişkilerinde kriz olmadığını söyledi.
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, Mısır ile Suudi Arabistan ilişkilerinde kriz olmadığını söyledi.