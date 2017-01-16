Mısır Polisine Ağır Suçlama

Mısır'ın Sina bölgesinde geçtiğimiz hafta yaşanan ve terör olayı olarak duyurulan olayın uydurma olduğu, güvenlik güçlerinin kabilelere yönelik husumetinden kaynaklandığı öne sürüldü.



Mısır haber ajansı MENA tarafından, El-Ariş kenti yakınlarında El-Matafe kontrol noktasına 20 dolayında terörist tarafından roketatarlarla ve bomba yüklü bir kamyonetle gerçekleştirildiği iddia edilen saldırı sonrası polis tarafından yapılan operasyonda 10 kişinin öldürüldüğü ve bu kişilerin eylemi gerçekleştirilen teröristler olduğu duyurulmuştu.



Ariş'te polis tarafından öldürülen kişilerin cenazelerini teslim alan yakınları protesto gösterisi düzenledi. Öldürülenlerin yakınları, polisin kendilerine Ariş'te öldürülenlerin güvenlik güçleri ile girdiği çatışmalarda öldüğünü kabul etmeye zorladıklarını iddia etti.



Olayda öldürülen Bilal Muhammed'in dün yatsı namazından sonra düzenlenen cenaze merasimi için yüzlerce gösterici toplandı. Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik tedbiri aldığı tören sırasında hükumet aleyhinde gösteriler düzenlendiği görüldü.



Cenaze sahipleri ölüm sebeplerinin uydurma olduğunu söyleyerek içişleri bakanlığını suçlayan sloganlar attı, güvenlik güçlerinin Sina'daki kabilelerin çocuklarının yok etmeye çalıştıklarını iddia etti. - KAHİRE