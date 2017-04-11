Mısır Polisi 7 Deaş'lı Teröristi Öldürdü

Mısır İçişleri Bakanlığı, 44 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kilise saldırılarının ardından DEAŞ terör örgütüne karşı operasyon başlatırken, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 DEAŞ militanının öldürüldüğünü bildirdi.



Mısır'da geçtiğimiz günlerde iki farklı kiliseye saldırı düzenlenmiş ve 44 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenirken, ülkede 3 aylık olağanüstü hal ilan edilmişti. Saldırıların ardından Mısır güçleri de örgüte yönelik operasyon başlattı. Mısır güvenlik güçleri tarafından ülkenin güneyinde bulunan ve Hıristiyanların yoğun olarak yaşadığı Asyut şehrinde 7 DEAŞ militanının öldürüldüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hıristiyanlara saldırı girişiminde bulunmak üzere toplanan bir grubun güvenlik güçlerine ateş açtığı aktarıldı. 7 DEAŞ militanının öldürüldüğü belirtilirken, olay yerinde cephane, silah, bir motosiklet ve DEAŞ'a ait kitapların bulunduğu ifade edildi. - KAHİRE