Mısır, Papa Franciscus'u Ağırlamaya Hazırlanıyor

Mısır'ı 28 - 29 Nisan'da ziyaret etmesi beklenen Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus için başkent Kahire'de hazırlıklar başladı.



Mısır Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Ala Yusuf, Papa'nın Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, El Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros ile bir araya geleceğini söyledi.



Vatikan televizyonundan ziyaret ile ilgili yayınlanan mesajda ise Papa Franciscus, "Medeniyetin beşiği, Nil'in hediyesi, peygamberlerin yaşadığı güneş ülkesini ziyaret edecek olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Papa'nın Mısır ziyaretinin, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek, hoşgörü kanallarını açmak, Mısır turizmini teşvik etmek, terör ve şiddete karşı mücadelede Sisi yönetimine destek vermek gibi hedeflerinin de olduğu konuşuluyor.



Güvenlik önlemlerinin artırıldığı Kahire'nin ana caddelerine ve Vatikan liderinin geçiş güzergahlarına Papa'nın posterleri asıldı. Posterlerde "Barış papası barış ülkesinde" yazıyor.



Mısır'da kamu ve özel televizyonlar hafta başından itibaren ziyareti gündeme getiriyor. Gazeteler ise çarşamba gününden itibaren ziyareti manşetlere taşıdı.



Mısır'da yayın yapan Şuruk Gazetesi bugünkü sayısında Papa'nın İtalyan öğrenci Giulio Regeni'nin Mısır'da ölü bulunması konusunu da ziyaretinde gündeme getireceğini yazdı.



-Ziyaretin dini turizmi canlandırması ihtimali



Mısır Turizm Bakanlığı yetkilileri bu ziyaretin dini turizmi canlandıracağını ve Papa'nın ardından Hristiyanların Mısır'daki kutsal yerleri ziyaret etmelerini umuyor.



Ülkede nisan ayı başında iki kiliseye yapılan bombalı saldırıya rağmen, Papa'nın ziyaretini ertelememesi, teröre karşı mücadelede önemli bir mesaj olarak yorumlanıyor.