- Mısır Ordusundan şok edici görüntüler



KAHİRE - Mısır'daki muhalif televizyon kanalı Mekameleen, Mısır ordusunun sivilleri katlediği iddia edilen görüntüyü yayınladı.

Mısır'da Sisi yönetimine muhalif televizyon kanalı Mekameleen, dün yayınladığı videoda Mısır ordusunu, Sina yarımadasında sivilleri katlediğini iddia etti. Mekameleen 'in yayınladığı görüntüde, Mısır ordusunun, birkaç kişiyi öldürdüğü yer alıyor. Mekameleen kanalı, Mısır ordusunun sivilleri katlettiğini iddia ederken, Mısır ordusu ise militan grupların öldürüldüğünü ifade etti.