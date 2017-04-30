Mısır'ın Sina Yarımadasındaki Olaylar

Mısır'ın Kuzey Sina vilayetinde meydana gelen iki ayrı olayda, biri subay 3 kişinin öldüğü, 1 polisin yaralandığı bildirildi.



Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kuzey Sina'ya bağlı El-Ariş kentindeki bir güvenlik noktası, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından hedef alındı. Saldırıda 1 subay hayatını kaybederken 1 polis yaralandı.



Öte yandan Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rıfai, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Sina'daki güvenlik güçlerinin terörist unsurları bulmak için yaptıkları arama tarama faaliyetleri sırasında 2 kişiden şüphelendiklerini, yapılan takibin ardından güvenlik güçleri ile "tekfirciler" arasında karşılıklı ateş açıldığını ifade etti.



Bu kişilerin güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiklerini belirten Rıfai, üzerlerinden bombalı kemer, silah ve bomba çıktığını aktardı.



Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle operasyonlar gerçekleştiriyor.