Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Şiddet Olayları

Mısır'ın kuzeydoğusunda yer alan Kuzey Sina ilinin merkezi Ariş kentinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 1 askerin öldüğü, 1 sivil ile 2 askerin yaralandığı bildirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ariş kentindeki Cisr el-Vadi yoluna kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yerleştirilen patlayıcı, polislere ait zırhlı aracın geçişi sırasında infilak etti.



Söz konusu olayda bir asker hayatını kaybederken, 1 sivil ve 2 asker yaralandı.



Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, 2013 eylül ayından bu yana Sina'daki birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik, güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle operasyonlar yapıyor.



Ülkenin kuzeyindeki Sina'da, kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.