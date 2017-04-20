Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Şiddet Olayları

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda zırhlı polis araçlarına düzenlenen bombalı saldırılar sonucu 2 polis öldü, 1'i polis 2 kişi yaralandı.



Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ariş kentinin El-Bahr Caddesi'nde yol kenarına yerleştirilen patlayıcıların, zırhlı polis araçlarının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu, 2 polis hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.



Kentin El-Abur semtinde de zırhlı bir polis aracına düzenlenen bombalı saldırı sonucu, bir polisin yaralandığı kaydedildi.



Yaralı polis ve sivilin tedavi için Ariş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi verildi.



Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde "Terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik, güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle operasyonlar yapıyor.



Ülkenin kuzeyindeki Sina'da, kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.