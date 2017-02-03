Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Şiddet Olayları

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda silahlı grupların boş bir okulu havaya uçurduğu, Ariş kentinde ise güvenlik güçlerinin silahlı üç kişiyi öldürdüğü bildirildi.





Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sina'nın kuzey kesimindeki Refah kentinde eğitim verilmeyen boş bir okula bomba yerleştiren silahlı gruplar, binayı havayı uçurdu.



Çatışma ve saldırıların eğitimi sekteye uğrattığı bölgede öğrencilerin daha önce başka bir okula nakledilmesi nedeniyle saldırı sırasında binada kimsenin bulunmadığı, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.



Okulun, silahlı gruplara yönelik operasyonlarda güvenlik güçleri tarafından kullanılmasının önüne geçmek için hedef alınmış olabileceği aktarıldı.



Öte yandan Sina'nın Ariş kentinde de devriye görevindeki güvenlik güçlerinden kaçmaya çalışan silahlı üç kişinin askerler tarafından vurularak öldürüldüğü kaydedildi.



Ülkenin kuzeyindeki Sina'da, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.





Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelendirdiği unsurlara yönelik, güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle operasyonlar yapıyor.