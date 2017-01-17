Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Operasyonları

Mısır'ın Kuzey Sina ilinde emniyet güçlerini hedef aldıkları gerekçesiyle polisin açtığı ateş sonucu öldürülen silahlı kişilerden 2'sinin cenazeleri, binlerce vatandaşın katıldığı törenin ardından toprağa verildi.



El-Ariş kentinin ileri gelenlerinden ve ölenlerden birinin yakını olan Şeyh Halid Arafat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Er-Rıfai Camisi'nde Abdulati ed-Dib ve Ahmed Yusuf için kılınan cenaze namazlarına yaklaşık 3 bin kişinin katıldığını söyledi. Arafat, daha sonra cenazelerin defnedildiği kaydetti.



İsmailiyye'deki morg yetkililerinin kendilerine Muhammed İbrahim Eyyub ve Mansur Cami'nin cenazelerinin teslim edileceği bilgisini verdiğini dile getiren Arafat, diğer cenazelerin durumuyla ilgili açıklamada bulunulmadığını aktardı.



Mısır İçişleri Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumundan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.



İçişleri Bakanlığı tarafından geçen cuma günü yapılan açıklamada, 6'sı Arişli, 4'ü kimliği belirsiz 10 silahlı kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.