Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Operasyonları

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda silahlı gruplara düzenlenen operasyonda 14 kişinin öldürüldüğü bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Sina vilayetinde silahlı gruplara yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 14 kişinin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.



Açıklamada, silahlı kişilerin Ariş'te askeri kontrol noktasına asker ile polisi hedef alan saldırılar düzenlediği kaydedildi.



Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki Ariş kentinin Mesaid bölgesinde pazartesi günü polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4'ü sivil 9 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.



Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik, güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle operasyonlar yapıyor.



Ülkenin kuzeyindeki Sina'da, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.