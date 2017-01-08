Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Operasyonları

Mısır ordusunun, Sina Yarımadası'nda düzenlediği operasyonda silahlı gruplara ait 3 aracı hedef aldığı ve silahlı 8 kişinin öldürüldüğü bildirildi.



Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, orduya ait tanklar, Kuzey Sina'nın Şeyh Zuveyd kentinin güneyinde yer alan Et-Tume köyünde silahlı gruplara ait 3 aracı hedef aldı. Saldırıda araçlar imha edildi ve silahlı 8 kişi öldürüldü.



Öte yandan Şeyh Zuveyd'in El-Cura köyünde keskin nişancılar tarafından açılan ateş sonucu 1 asker hayatını kaybetti.



Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelendirdiği unsurlara yönelik, güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle operasyonlar yapıyor.



Ülkenin kuzeyindeki Sina'da, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.