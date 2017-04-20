Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Olaylar

Mısır ordusunun, Sina Yarımadası'nda gerçekleştirdiği hava saldırısında silahlı gruplardan 19 kişinin öldürüldüğü bildirildi.



Ordu sözcüsü Albay Tamir er-Rıfai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerinin, emniyetten gelen istihbarat üzerine Sina Yarımadası'nda gerçekleştirdiği hava harekatı kapsamında 19 teröristi öldürdüğünü belirtti.



Öldürülenlerin terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran Sina Vilayeti'ne mensup olduğuna dikkati çeken Rıfai, operasyonun yerine ilişkin bilgi vermedi.



Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik, güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle operasyonlar yapıyor.



Ülkenin kuzeyindeki Sina Yarımadası'nda, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.