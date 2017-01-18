Mısır-Gazze Sınırındaki Tüneller

Mısır ordusunun, Gazze sınırında bulunan 3 tüneli yıktığı ve yasa dışı yollarla ülkeye giren 303 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.



Ordu sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, sınır muhafız birliklerinin ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Sina vilayeti sınırında 3 tünelin girişini yıktığını ifade etti.



Rifai, açıklamasında, yasa dışı göç faaliyetlerine yönelik operasyonlarda Mısır'ın kuzeybatı sınırındaki Es-Sellum bölgesinde farklı uyruklardan 226 kişinin, Şelatin'in de aralarında bulunduğu güney bölgelerinde de 77 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.



Mısır'da 3 Temmuz 2013'te darbe ile iktidara gelen askeri yönetim, Filistinlilerin "can damarı" olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı. Son olarak Mısır, Gazze sınırına büyük su boruları döşeyip tünellere deniz suyu pompalamaya başlamıştı.