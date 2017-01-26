Mısır-Fransa İlişkileri

Mısır Savunma Bakanı Sıdki Subhi'nin, Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers ile iki ülke arasında askeri alanda iş birliğini geliştirme yollarını görüştüğü bildirildi.



Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Subhi'nin, Mısır'ı ziyaret eden Fransa Genelkurmay Başkanı Villiers ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği belirtildi.



Açıklamada, Mısır Genelkurmay Başkanı Mahmud Hicazi'nin de hazır bulunduğu görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ilişkiler, savunma alanında iş birliği, askeri eğitim ve tecrübe paylaşımı gibi meselelerin masaya yatırıldığı ifade edildi.



Görüşmede ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bölge halkının güvenlik ve istikrara kavuşması için sarf edilen çabaların ele alındığı aktarılan açıklamada, iki ülke arasında iş birliğinin önemine vurgu yapıldığı da kaydedildi.