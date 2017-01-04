Mısır-Filistin İlişkilerinin Güçlendirilmesi ve Gazze'ye Etkileri" Konferansı

Filistinli yetkililer ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların yöneticileri, son dönemde Mısır-Filistin ilişkilerinde fark edilir bir iyileşme olduğunu belirtti.



Gazze'deki Filistin Vakıflar Bakanlığı bünyesinde "Mısır-Filistin ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Gazze'ye etkileri" başlığıyla düzenlenen konferansta konuşan yetkililer, iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde görüşülmesi amacıyla diyalog çağrısında bulundu.



Toplantıya telekonferans aracılığıyla katılan Filistin'in Kahire Büyükelçisi Berekat el-Ferra, "Mısır-Filistin ilişkilerinin güçlü olduğuna ve kimsenin bu ilişkileri etkilemeyeceğine inanıyorum." dedi.



Ferra, Filistin yönetiminin, Mısır'la sürekli temas halinde olduğuna dikkati çekerek "Ekonomik ilişkilerin iyileşmesi ve Mısır ürünlerinin Gazze'ye girişi her iki tarafın çıkarına olacaktır" diye konuştu.



Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk da Filistin-Mısır ilişkilerinin eskisinden çok daha iyi olduğunu söyledi.



Askıda kalan bazı meseleler olduğunu ancak bunların da zamanla ve diyalog yoluyla çözüleceğini ifade eden Ebu Merzuk, Filistin ve Mısır basınındaki karşılıklı atışmaların da artık olmadığını kaydetti.



"İlişkilerin gergin olduğu 2 yılın ardından Mısır'la yeni bir sayfa açılmasının ve iyi ilişkilerin müjdesini veriyoruz." diyen Ebu Merzuk, Mısır yönetiminin Hamas'a "toplumsal bir gerçek" olarak tavır geliştirdiğini ancak Filistin yönetimine karşı Filistinlileri temsil eden meşru bir muhatap olarak tutum takındığını belirtti.



Ebu Merzuk, Filistin'in Mısır'ın içişlerine karışmadığını, Gazze'nin bu ülkenin güvenliğine kendisinden bir zarar gelmemesi için itina gösterdiğini vurguladı.



Fetih Hareketi'nin Gazze'deki sözcüsü Faiz Ebu Atiyye de Mısır'ın Filistin halkının yanında durduğunu ve bu ülkeyle ilişkilerinin çıkar boyutunu aştığını belirterek "Biz bir halkız." dedi.



Mısır'la yaşadıkları problemlerin "kardeşler arasındaki doğal problemler" olması gerektiğini kaydeden Ebu Atiyye, Fetih Hareketi ile Mısır'ın ilişkilerinin iyi olduğunu, bazı mevcut sıkıntılara rağmen daha güçlü bir şekilde yeniden yakınlaşmanın gerçekleşmesi için iyi belirtilerin olduğunu vurguladı.



İslami Cihat Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş da Mısır ile Gazze arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için bir plan önerisinde bulundu.



Filistinli ve Mısırlı heyetler arasında uluslararası konferanslar düzenlenmesi, taraflar arasında sağlık ve çevre alanlarında, Filistin ve Mısır üniversiteleri ile medya kuruluşları arasında iş birliği sağlanması ve karşılıklı turizmin teşvik edilmesi çağrısı yapan Batş, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır ürünlerinin girişiyle Gazze'de Mısır pazarı oluşturulabileceğini söyledi.



Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) liderlerinden Cemil Mazhar da Mısır-Gazze sınırının emniyeti için ortak güvenlik anlaşması imzalanması çağrısında bulundu.



Mazhar, "Mısır yönetimini Gazze'de konsolosluk açmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.