Mısır Dışişleri Bakanı Şükri - Tunus Dışişleri Bakanı El-Cihinavi Görüşmesi

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İkilinin bir araya gelmesi

Heyetler arası görüşme

Tunus Dışişleri Bakanı Humeys el-Cihinavi'nin konuşması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin konuşması Libya'ya komşu ülkeler Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak için Tunus'ta bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Tunus Dışişleri Bakanı Humeys el-Cihinavi ile başkent Tunus'taki Dışişleri Bakanlığı binasında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.