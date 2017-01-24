GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İkilinin bir araya gelmesi
Heyetler arası görüşme
Tunus Dışişleri Bakanı Humeys el-Cihinavi'nin konuşması
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin konuşması Libya'ya komşu ülkeler Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak için Tunus'ta bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Tunus Dışişleri Bakanı Humeys el-Cihinavi ile başkent Tunus'taki Dışişleri Bakanlığı binasında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Mısır Dışişleri Bakanı Şükri - Tunus Dışişleri Bakanı El-Cihinavi Görüşmesi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İkilinin bir araya gelmesi Heyetler arası görüşme Tunus Dışişleri Bakanı Humeys el-Cihinavi'nin konuşması Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin konuşması Libya'ya komşu ülkeler Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak için Tunus'ta bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri,...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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