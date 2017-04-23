Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil bin Ahmed el-Cubeyr, Mısır ile tarihi, stratejik, derin ve güçlü ilişkileri olduğunu söyledi.



Suudi Arabistan Haber Kanalı'nda yer alan habere göre, Cubeyr, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile gerçekleştirdiği görüşmede, Mısır ile Suudi Arabistan'ın Arap dünyasının iki kanadını oluşturduğunu ve iki ülke arasındaki koordinasyonun, hedeflenen sonuçların alınması açısından önem arz ettiğini kaydetti.



Görüşmede, Irak, Suriye, Yemen ve Libya'da yaşanan krizler ile bunların çözüm yollarının ele alındığını dile getiren Cubeyr, "Mısır ile hiçbir şaibenin zedeleyemeyeceği güçlü, tarihi, stratejik ve derin ilişkilerimiz var." dedi.



Şükri de görüşmenin, Mısır'ın Suudi Arabistan'a duyduğu mutlak güvenin vurgulanması için bir fırsat olduğunu belirterek, Arap ulusal güvenliği için Mısır ile Suudi Arabistan'ın birlikte hareket etmesi gerektiğini bildirdi.