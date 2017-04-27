Mısır'dan Filistin-İsrail Sorununa Katkıda Bulunma Mesajı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecinin tamamlanması için birtakım güvenceler vermeye hazır olduğunu bildirdi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şukri, El-Ahram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezinin düzenlediği "Yeni Bir Çağda Arap Milli Güvenliği" konulu sempozyuma katıldı.



Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmadan bölgede kapsamlı ve ulusal güvenliğin sağlanamayacağını ifade eden Şukri, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması için müzakerelere dönülmesi gerektiğini söyledi.



Şukri ayrıca ülkesinin, İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecinin tamamlanması için birtakım güvenceler vermeye hazır olduğunu kaydetti.



İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, 1967 sınırlarını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.