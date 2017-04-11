Mısır'daki Yeni Basın Kuruluşlarına Mübarek Dönemi Sembol İsimleri Atandı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, "basın, yayın ve enformasyon" alanında 3 yeni kurum oluşturduğu ve iki kuruluşun başına devrik lider Hüsnü Mübarek döneminin sembol isimlerini getirdiği bildirildi.



Mısır resmi haber ajansı MNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Sisi'nin yayınladığı kararname ile Basın ve Enformasyon Yüksek Konseyi, Enformasyon Ulusal Komitesi ve Basın Ulusal Komitesi adı altında üç yeni kurum oluşturuldu.



Haberde, mevcut yönetim yanlısı Resmi Televizyon Kanalları Bölümü Başkanı Hüseyin Zeyn'in Enformasyon Ulusal Komitesi başkanlığına, Hüsnü Mübarek döneminin sembol isimlerinden olduğu bilinen eski Gazeteciler Sendikası Başkanı Mükerrem Muhammed Ahmed'in Basın ve Enformasyon Yüksek Konseyi başkanlığına ve gazeteci yazar Kerem Cebr'in Basın Ulusal Komitesi başkanlığına getirildiği kaydedildi.