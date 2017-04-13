Mısır'daki Yargılamalar

Mısır'daki askeri mahkemenin 70 sivil sanık hakkında 15 ile 25 yıl arasında değişen hapis cezaları verdiği bildirildi.



Sanık avukatlarından Halid el-Kumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asyut Askeri Mahkemesi'nin, tutuklu 5 sanık hakkında 15'er yıl, gıyabında yargılanan 65 sanık hakkında ise müebbet hapis cezası (25 yıl) verdiğini söyledi.



Kumi, 15 yıl hapis cezasına çarptırılan 5 tutuklu sanıktan ikisinin Cemaatu'l-İslamiyye yöneticilerinden olduğunu ifade etti.



Savcılık tarafından sanıklara, Rabia ve Nahda meydanlarının silah zoruyla boşaltıldığı 14 Ağustos 2013'te, "Minye kentindeki Kıpti kiliselerini yakmak, Hristiyanlara ait ticari mahallere zarar vermek ve askeri kurumlara saldırmak" gibi suçlamalar yöneltilmişti.



Başlangıçta 75 sanıklı olan davanın dosyası, Mart 2015'te askeri mahkemeye sevk edilmişti. Söz konusu davada yargılanan 5 kişi, hapishanede vefat etmişti.



Mısır yasalarına göre, 60 gün içinde mahkeme kararına itiraz edilebiliyor. İtirazın kabul edilmesi durumunda dava dosyası temyize gönderiliyor.