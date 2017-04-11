Mısır'daki Yargılamalar

Mısır mahkemesinin, iki buçuk yıldır tutuklu bulunan Cemaatu'l İslamiyye'nin önde gelen iki ismini adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktığı ancak Başsavcılığın itirazı üzerine ertelenen tahliye kararı için çarşamba günü nihai kararın verileceği bildirildi.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, sanıkların savunma heyeti sözcüsü Mustafa ed-Demiri, Kahire Ceza Mahkemesi'nin, Cemaatu'l İslamiyye Şura Meclisi üyesi Safvet Abdulgani ile Cemaatu'l İslamiyye'nin siyasi kanadı İnşa ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Ala Ebu'n Nasr'ın serbest bırakılmasına karar verdiğini belirtti.



Sanıkların ülkedeki askeri darbenin ardından 2013 yılında başkent Kahire'deki Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda düzenlenen gösterilere katılmak ve şiddete teşvik suçlamasıyla tutuklandığını hatırlatan Demiri, "Cemaatu'l İslamiyye üyelerinin herhangi bir suça karışmaları ve yurt dışına kaçmalarının engellenmesi gerekçesiyle karakola imza atmak suretiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı." diye konuştu.



Demiri, Başsavcılığın itirazi üzerine tahliye kararının ertelendiği ve çarşamba günü nihai kararın verileceği bilgisini verdi.



Abdulgani ve Ebu'n Nasr'ın da arasında olduğu El-Cemaatu'l-İslamiyye ve siyasi uzantısı İnşa ve Kalkınma Partisinden 5 yönetici, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları iddiasıyla 15 Temmuz 2014'te gözaltına alınmıştı.



Sanıkları, "yasa dışı örgüte üye olmak, Rabiatul Adeviye'deki darbe karşıtı gösterilere katılmak ve şiddete teşvik etmekle" suçlayan Başsavcılık, daha önce de Abdulgani ve Ebu'n Nasr hakkında verilen iki ayrı tahliye kararına itiraz etmiş ve itiraz mahkeme tarafından kabul edilmişti.