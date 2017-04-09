Mısır'daki Yargılamalar

Mısır'da Yargıtayın, eski Tarım Bakanı Salah Hilal ile Yardımcısı Muhyiddin Muhammed es-Said'e, yargılandıkları yolsuzluk davasında verilen 10'ar yıl hapis cezasını onadığı bildirildi.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hilal ile Said, haklarında verilen 10'ar yıl hapis cezası kararı üzerine temyize başvurdu. Yargıtay daha önce verilen cezayı onadı.



Mısır güvenlik güçleri 7 Eylül 2015'te Hilal ile Yardımcısı Said'i gözaltına almış 24 Ekim'de de savcılık tarafından Ceza Mahkemesine sevk edilmişlerdi. Yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla yargılanan Hilal ve Said, Kahire Ceza Mahkemesi tarafından 11 Nisan 2016'da 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.