Mısır'daki Yargılamalar

Mısır'da, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılması sürecinde meydana gelen ve kamuoyunda "ABD Büyükelçiliği olayları" olarak bilinen davada yargılanan 2 sanığın idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesinde görülen 23 sanıklı davada 2 sanık hakkında verilen idam kararı, onanması için müftüye sevk edildi ve diğer 21 kişi hakkındaki kararın açıklanması için duruşma 7 Şubat'a ertelendi.



Başsavcılık 23 kişiyi, "izinsiz toplanma, bir kişiyi öldürme, silah bulundurma ve halkı korkutmakla" suçlamıştı.



"ABD Büyükelçiliği olayları", 22 Temmuz 2013'te, Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndan büyükelçiliğe doğru yola çıkan göstericilerle polis arasında çatışma çıkması sonucu yaşanmıştı.



Mısır yasaları gereği, idam kararları önce ülke müftülüğüne görüş alınması için gönderiliyor. Müftünün onayı ise bağlayıcı olmuyor. Müftünün kararı reddetmesi halinde bile yargıç kararı infaz edebiliyor. Müftünün onayının ardından sanığın karara itiraz etme hakkı bulunuyor. Savcılık itirazı uygun görmesi durumunda, dava tarihini belirleyerek dosyayı Temyiz Mahkemesine gönderiyor. Temyiz Mahkemesinin kararı bozması durumunda ise sanık başka bir mahkemede ve başka bir yargıç tarafından yeniden yargılanıyor.