Mısır'daki Yargılamalar

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), tutuklu bulunan eski Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif'in serbest bırakılması çağrısı yaptı.



İhvan sözcüsü Talat Fehmi yaptığı yazılı açıklamada, Akif'in hasta olduğunu belirtti ve serbest bırakılmasını istedi.



Akif'in hastalığıyla ilgili bilgi vermeyen Fehmi, Mısır makamlarının kendisini serbest bırakmaması ve ailesinin de tedavi masraflarını karşılamasına izin vermemesine tepki gösterdi.



Akif'in avukatı İsmail Ebu Bereke ise müvekkilinin safra kesesinden ameliyat olduğunu ve sonrasında hemen hapishaneye nakledildiğini, sağlık durumunun kötüye gitmesinden endişe ettiklerini dile getirdi.



Eski Rehberlik Konseyi Başkanı Akif, yargılandığı "Rehberlik Konseyi Olayları" davasında müebbet hapis cezasına çarptırılmış ancak Yargıtay geçen ocak ayında hükmü bozmuş ve yeniden yargılanmasına karar vermişti.