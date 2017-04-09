Mısır'daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bugün Mısır'ın Tanta kentinde bir kilisede meydana gelen, çok sayıda kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve tüm Mısır halkına başsağlığı diliyoruz."



(İHA)