Mısır'daki Kilise Saldırılarını DEAŞ Üstlendi

Mısır'ın Tanta şehrindeki bir kilisede meydana gelen patlamada en az 25 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı. St George Kıpti Kilisesi'ndeki patlama, Palmiye Pazarı ayini nedeniyle kalabalık olduğu bir sırada meydana geldi. İlk patlamanın ardından bu kez Mısır'ın İskenderiye kentindeki bir kilisenin önünde terör saldırısı gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı ikinci saldırıda 11 kişinin öldüğünü, 40 kişinin de yaralandığını açıkladı. AP ajansı yaralı sayısını 30, AFP ise 66 olarak verdi. İkinci saldırıyı canlı bombanın düzenlediği ortaya çıktı. AFP'nin haberine göre terör saldırılarını DEAŞ'ın üstlendiği iddia edildi.

İLK SALDIRIDA 25 KİŞİ ÖLDÜ

Mısır'ın Tanta şehrindeki bir kilisede meydana gelen patlamada en az 25 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı. St George Kıpti Kilisesi'ndeki patlamanın, Palmiye Pazarı ayini nedeniyle kalabalık olduğu bir sırada meydana geldi.

İSKENDERİYE'DE İKİNCİ PATLAMA YAŞANDI: 11 KİŞİ ÖLDÜ

Mısır basını ilk saldırının ardından bu kez Mısır'ın İskenderiye kentinde bir kilise önünde bomba patladığını duyurdu. İkinci patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

KİLİSEYE GİRMESİNE POLİS ENGEL OLDU

İkinci saldırının canlı bombayla düzenlendiği belirlendi. Canlı bomba saldırganının kiliseye girmesini polis memuru önledi.

DEAŞ ÜSTLENDİ

Öte yandan saldırıları da terör örgütü DEAŞ üstlendi.