Mısır'daki Kilise Bombacısının 2013'ten Önce Türkiye'de Bulunduğu İddiası

Mısır medyası, İskenderiye kentindeki kiliseye saldırı düzenleyen DEAŞ militanının Kuveyt'te 4 ay çalıştıktan sonra Türkiye'de bulunduğu, ardından 2013 yılında Suriye'ye gittiğini yazdı.



Mısır'da geçtiğimiz günlerde iki farklı kilisede terör saldırısı gerçekleştirilmiş ve 44 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Kuveyt'te yayınlanan Al-Qabas gazetesi İskenderiye kentindeki kiliseyi bombalayan DEAŞ militanının saldırıdan önce Kuveyt tarafından Mısır'a teslim edildiğini yazdı. Gazete bugünkü sayısında DEAŞ militanının, 2016 yılında bir ticaret ve müteahhit şirketinde çalışmak üzere izinli olarak Kuveyt'e girdiğini, bir müddet çalıştıktan sonra yapılan soruşturma sonunda DEAŞ ilişkisinin tespit edilmesinin ardından Mısır hükümet yetkililerine teslim edildiğini duyurdu. Zanlının, birinci dereceden akrabaları ve kendisiyle bağlantısı tespit edilen kişilerle birlikte Kuveyt'ten uzaklaştırıldığı kaydedildi.



Kuveyt güvenlik güçleri, söz konusu örgütle ilişkisinin ve DEAŞ'ın üst düzey yetkilileriyle irtibatının tespit edilmesine rağmen Mısır güvenliği tarafından serbest bırakılmasına şaşırdıklarını ifade etti. Devlet teşkilatı, Abu İshak el Mısri'nin İskenderiye bombacısı olduğu ve Mısırlı Bara'nın ise Tanta intihar bombacısı olduğunu açıkladı.



Kuveyt'te yayınlanan Kabs gazetesi ise Abu İshak'ın 1974 yılında Kefr El Şeyh'de doğduğu, meslek lisesi diploması bulunduğu, şoför olarak çalıştığı, Libya ve Lübnan'a seyahat ettiği, evli ve üç çocuk sahibi olduğunu yazdı. Kabas gazetesi, Abu İshak el Mısri'nin 2013 yılında Suriye'ye girdiğini de açıkladı.



Öte yandan, Mısır medyası, İskenderiye bombacısının Kuveyt'te 4 ay muhasebeci olarak çalıştığını, daha sonra Türkiye'ye, ardından 26 Aralık 2013 yılında Suriye'ye gittiği iddiasında bulundu. Mısır medyası, DEAŞ militanının daha sonra Sina'ya döndüğünü iddia etti. - KAHİRE