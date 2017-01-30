Mısır'daki Gözaltılar

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) talimatıyla "Eylemler düzenledikleri" gerekçesiyle, İskenderiye'de 8'i öğrenci, 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet güçleri, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye'de ülkede eylemler gerçekleştirmek için "Ömer el-Muhtar" isimli hücre evini kurdukları iddia edilen 8'i öğrenci, 9 kişiyi gözaltına aldı.



Gözaltına alınanların, İhvan'a mensup olduğu belirtilen açıklamada, güvenlik güçleri arasında kargaşa meydana getirme hedefiyle ülkede istikrarsızlığa neden olacak eylem düzenlemek için söz konusu teşkilatın liderlerinden talimat aldığı savunuldu.



Açıklamada, gözaltına alınanların 17 ila 25 yaşlarında olduğu kaydedildi.



Mısır makamları, halkı darbeye karşı barışçıl gösterilere davet eden Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı (İhvan) "Terör örgütü" ilan ederken mensupları hakkında da "Terör suçu" yaptırımları uygulanması ve yargılanmaları kararı almıştı.