Mısır'daki Gösteri Yasasında Düzenleme

Mısır Parlamentosunun, içişleri bakanına verilen gösterilerin yasaklanması ya da mekanının değiştirilmesi yetkisinin kaldırılması yönündeki yasa tasarısını onayladığı bildirildi.



Mısır Parlamentosu, dün İskenderiye ve Tanta'da kiliseleri hedef alan saldırıların ardından ilk defa toplandı. Devlet Televizyonu'na göre, Parlamento Başkanı Ali Abdulal, hükümetin sunduğu ve içişleri bakanının gösterileri yasaklama ya da yerini değiştirme yetkisini kaldıran yasa tasarısının milletvekillerinin üçte iki çoğunluğuyla kabul edildiğini duyurdu.



Geçen yıl aralık ayında Anayasa Mahkemesi, gösteri kanununun bir maddesini iptal etmiş ancak içişleri bakanının yetkileriyle ilgili maddelere dokunmamıştı.



Söz konusu kanunun 10. maddesi, içişleri bakanı ya da emniyet müdürünün, gösteri öncesinde güvenliği tehdit edeceğine dair ciddi delillere ulaşılması durumunda, gösterinin iptal edilmesi ya da mekanının değiştirilmesi yönünde karar almasına imkan tanıyor.