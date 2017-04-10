Mısır'daki Bombalı Saldırıya Tepkiler

Tunus'ta Nahda Hareketi, Mısır'ın Tanta ve İskenderiye şehirlerinde 43 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırılarını kınadı.



Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye ve Garbiyye iline bağlı Tanta kentinde düzenlenen terör saldırılarının kınandığı belirtildi.



Nahda Hareketi'nin, terörle mücadele için ele alınacak ortak stratejilerle iş birliğine hazır olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Mısır'daki Kıpti kardeşlerimizin güvenliğine ve hayatlarına karşı düzenlenen bu hain saldırıyı kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyor ve Mısırlı kardeşlerimizin bu zor gününde yanında olduğumuzu vurguluyoruz. Tunus ve Arap dünyasındaki barış dostu demokratik ülkeleri bu musibet karşısında birleşmeye çağırıyoruz."



İskenderiye ve Tanta'da düzenlenen bombalı saldırılarda 43 kişi yaşamını yitirmiş, 119 kişi yaralanmıştı.