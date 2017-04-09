Mısır'daki Bombalı Saldırıya Tepkiler

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Mısır'da düzenlenen bombalı saldırıya tepki göstererek, "Fransa, bu zor imtihanda Mısır'ın yanındadır. Terörle mücadele konusunda Mısırlı yetkililerle birlikte bütün güçlerimizi seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Hollande, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, eski Başbakan Manuel Valls, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Mısır'da meydana gelen bombalı saldırıya tepki gösterdi.



Hollande, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı açıklamada, ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileyerek, "Bir kez daha Mısır'da meydana gelen terör saldırısında teröristler, ülkenin birliğini ve çeşitliliğini yok etmek istediler. Fransa, bu zor imtihanda Mısır'ın yanındadır. Terörle mücadele konusunda Mısırlı yetkililerle birlikte bütün güçlerimizi seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Ayrault paylaşımında, "Mısır'ın Tanta şehrinde Saint Georges Kilisesi'nde meydana gelen alçak saldırıyı kınıyorum. Fransa Mısır'la dayanışma içerisindedir." ifadesine yer verdi.



Manuel Valls da "Yeniden vurulan Hristiyanlarla ve Mısırlı arkadaşlarımla dayanışma içerisindeyim." açıklamasını yaptı.