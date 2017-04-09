Mısır'daki Bombalı Saldırılar

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) İskenderiyye ve Tanta'daki iki kiliseyi hedef alan bombalı saldırıları kınadı.



İhvan tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılar şiddetle kınandı, masum Mısırlıların kanının akıtılmasının haram olduğu belirtildi.



Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa temennisinde bulunurken, terörle mücadele gerekçesiyle insan haklarının daha fazla çiğnenmesine ve ülkenin farklı bölgelerinde büyük bir güvenlik operasyonunun başlamasına karşı uyardı.



Mısır'ın Tanta ve İskenderiye illerinde düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısının 43'e, yaralananların sayısının ise 119'a yükseldiği bildirilmişti.