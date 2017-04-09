Mısır'daki Bombalı Saldırılar

Mısır'ın Tanta ve İskenderiye illerinde düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısının 43, yaralananların sayısının ise 119'a yükseldiği bildirildi.



Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Garbiyye'ye bağlı Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ni hedef alan ilk patlamada ölenlerin sayısı 27'ye, yaralananların sayısı 78'e; İskenderiye'de St. Mark Kilisesi yakınlarındaki ikinci patlamada ise yaralananların sayısı 16'ya, yaralananların sayısı ise 41'e yükseldi.



Öte yandan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kiliseleri hedef alan saldırıların ardından ülkede 3 gün yas ilan edildiği belirtildi.



Yapılan bir diğer açıklamada ise Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin düzenlenen saldırıların ardından farklı illerdeki önemli merkezlerin güvenliğini sağlayan polislere destek amacıyla orduya bağlı özel güvenlik güçlerini görevlendirdiği aktarıldı.



Daha önce yapılan açıklamalarda, İskenderiye'deki saldırıda 3'ü güvenlik görevlisi 11 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı, Tanta'daki saldırıda ise 25 kişinin öldüğü, 30 kişinin ise yaralandığı duyurulmuştu. Saldırının sorumluluğunu DEAŞ üstlenmişti.