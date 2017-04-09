Mısır'daki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı Artıyor
- Saldırı sonrası Saint George Kilisesi'nde oluşan hasardan detay görüntüler Mısır'ın Tanta ve İskenderiye illerinde düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısının 43, yaralananların sayısının ise 119'a yükseldiği bildirildi.
- Saldırı sonrası Saint George Kilisesi'nde oluşan hasardan detay görüntüler
Mısır'ın Tanta ve İskenderiye illerinde düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısının 43, yaralananların sayısının ise 119'a yükseldiği bildirildi. Tanta şehrindeki Saint George Kilisesi'ne gelen Mısırlılar saldırının izlerini inceledi.
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