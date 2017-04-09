Mısır'daki Bombalı Saldırı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Mısır'ın Tanta şehrinde bir kilisede düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.



Çelik, saldırıyla ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulundu.



Birçok insanın yaşamına mal olan saldırıyı şiddetle kınayan Ömer Çelik, "Kalbimiz Mısır halkıyla." ifadesini kullanıldı.