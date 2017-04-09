Mısır'daki Bombalı Saldırı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da bir kiliseye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'ın Tanta kentinde bir kilisede meydana gelen, çok sayıda kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve tüm Mısır halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



Mısır'ın Tanta şehrinde bir kilisede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirmiş, 40 kişi yaralanmıştı.