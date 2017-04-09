Mısır'daki Bombalı Saldırı

Mısır'ın Tanta şehrinde bir kilisede meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.



Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Garbiyye iline bağlı Tanta'daki Saint George Kilisesi'nde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 21'e, yaralı sayısı ise 59'a çıktı.



Açıklamada, ölü ve yaralıların kentteki hastanelere nakledildiği belirtildi.



Öte yandan Mısır devlet televizyonu, Başbakan Şerif İsmail'in olayla ilgili bilgi almak için İçişleri Bakanı Mecdi Abdulgaffar ile telefonda görüştüğünü aktardı. Başbakan İsmail yaptığı açıklamada olayı "açık bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.



Saldırıyla ilgili soruşturma için Mısır Başsavcısı Nebil Sadık'ın görevlendirildiği ifade edildi.



Saint George Kilisesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 17 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.